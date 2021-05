Polícia Militar prende trio que estava furtando lojas em Itapeva

No final da tarde desta segunda-feira (03), a Polícia Militar de Itapeva prendeu um homem de 39 anos que estava furtando lojas no Centro de Itapeva.

De acordo com os policiais, uma empresária informou que seu estabelecimento havia sido furtado por um indivíduo e em posse da filmagem os policiais saíram a procura do suspeito. Os policiais conseguiram deter o homem próximo a um dos estabelecimentos furtados, quando adentrava em seu veículo, onde foram encontrados os produtos furtados em pelo menos quatro estabelecimentos.

Ainda segundo a PM, o detido é da cidade de São Paulo e estava em Itapeva vendendo mel. Junto com o sujeito, foi detido mais um homem e uma mulher que estavam com o indivíduo, os quais também foram presos por co-autoria no furto.

A ocorrência está sendo apresentada neste momento no Plantão Policial.