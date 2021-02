Polícia Militar prende três suspeitos de participar de tentativa de homicídio

Em ação rápida e eficaz, PM surpreende suspeitos e encontra arma e munições escondidas em bolsas de crianças que estava com o trio.

No início da madrugada de domingo (07), dois homens e uma mulher foram presos pela Polícia Militar de Itapeva, suspeitos de participarem de uma tentativa de homicídio pela cidade de Jundiaí (SP).

De acordo com os policiais que realizaram a prisão, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária, alertou que um veículo Jeep/Renegade seguia sentido Itapeva pela Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, e que seu condutor era suspeito de ter participado de um crime em Jundiaí. Diante das informações os policiais de área do 54º BPM/I realizaram uma operação para abordar o veículo que foi abordado no Km 296 da SP-258.

Após a abordagem, os ocupantes do veículo, sendo dois homens, duas mulheres e duas crianças desceram do carro e com eles nada de ilícito foi encontrado, os indivíduos ainda negaram ter participado do crime do qual eram suspeitos, porém em revista a bolsa de uma das crianças os policiais encontraram um revólver da marca Taurus, calibre 38 com a numeração suprimida, foram localizadas ainda 21 munições intactas e 5 deflagradas, todas do calibre 38, escondidas dentro de uma fralda.

Diante da situação, o condutor do veículo confessou ter participado da tentativa de homicídio. Os policiais encaminharam então todas as pessoas ao Plantão Policial onde o delegado responsável determinou a prisão de três pessoas, pois de acordo com as primeiras investigações os dois homens e uma das mulheres teriam participado da tentativa de homicídio.