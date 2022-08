Na madrugada desta terça-feira (02), a Polícia Militar de Itapeva prendeu três indivíduos por tráfico de entorpecentes em Itapeva.

De acordo com o relato dos policiais, ao realizar patrulhamento pelo Jardim Bonfiglioli, quando ao passar pela Rua Edmundo Maluf, avistaram três sujeitos saindo de uma residência, sendo que, um dos homens ao perceber a aproximação da viatura acabou dispensando uma certa quantia de drogas ao chão. Os policiais então abordaram o trio e ao verificar as identidades dos suspeitos, descobriram se tratar de dois maiores e um menor de idade.

Em revista pessoal, os policiais encontraram com o adolescente algumas porções de maconha e ao serem indagados sobre as drogas, os indivíduos informaram que havia mais entorpecentes na casa da qual estavam saindo.

Diante da informação, foi realizada a vistoria do imóvel e encontraram em uma mochila sob a mesa mais drogas do tipo maconha, além de uma balança de precisão, embalagens e dois rádios comunicadores.

Ao serem questionados sobre as drogas, um dos detidos que se identificou como proprietário da casa, confessou ser o dono das drogas e que teria vendido parte dela aos outros dois detidos.

No Plantão Policial, as partes foram ouvidas e o adolescente com o outro rapaz flagrado dispensando as drogas foram liberados e responderão por porte de drogas. Já o indivíduo que confessou ter a posse e vender o entorpecente foi preso por tráfico de drogas.