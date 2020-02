Polícia Militar prende traficante em Itapeva

No final da manhã desta terça-feira (11), a Polícia Militar prendeu um indivíduo por tráfico de drogas na Vila Mariana.

De acordo com os policiais que realizaram a prisão, ao realizar patrulhamento pelo bairro avistaram um rapaz sentado na calçada que ao avistar os policiais jogou algo no chão e tentou se levantar sendo abordado imediatamente.

Ao realizar busca pessoal os policiais encontraram com o indivíduo 14 pedras de crack e uma porção de maconha a granel, foi encontrado ainda mais R$ em dinheiro.

Em seguida os policiais verificaram o objeto dispensado pelo rapaz e descobriram a existência de mais 18 porções de maconha. De acordo com a PM, havia denúncias de que o indivíduo saia da Vila Santa Maria para praticar o tráfico na Vila Mariana.

Diante dos fatos foi encaminhado o indivíduo e as drogas ao Plantão Policial onde o delegado responsável determinou a apreensão do material e a prisão do rapaz que ficou à disposição da Justiça e aguarda agora a audiência de custódia.