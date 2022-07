Na tarde de sexta-feira (22), moradores de Buri foram surpreendidos com um intenso tiroteio no município depois que a Polícia Militar com o apoio da Guarda Municipal localizaram um veículo carregado com drogas na Vila Mariazinha.

De acordo com os policiais, houve a informação de que um indivíduo procurado pela Justiça estaria em frente a uma residência desabitada na Rua Ademar de Barros em posse de uma arma de fogo e na garagem da residência estaria um veículo Toro com drogas dentro. Os policiais então se dirigiram para o local juntamente com a GCM e ao se aproximar da residência observaram o momento em que um indivíduo deixou o local de forma suspeita aparentando estar com uma arma de fogo, os policiais tentaram capturar o suspeito, porém o mesmo conseguiu fugir para uma área de mata.

Ao verificar a garagem de onde o rapaz saiu, os policiais notaram que o veículo denunciado estava no local. Neste momento chegou ali um advogado informando que o veículo pertencia a esposa de seu cliente J.R., e permitiu que fosse feita a busca no carro. Ao abrir o veículo os policiais encontraram diversos tijolos de pasta base de cocaína.

No mesmo instante os policiais foram surpreendidos com diversos disparos na direção das viaturas e dos policiais que estavam do lado de fora da residência. Começou então uma intensa troca de tiros que só teve fim após os policiais perceberem que os atiradores não disparavam mais. Não houve feridos no confronto, porém uma das viaturas foi alvo de cerca de 12 disparos de calibre 12 e 380.

Ao verificar a quantidade de drogas os policiais totalizaram cerca de 7 quilos de pasta base de cocaína, a carga foi avaliada em cerca de R$ 700 mil (setecentos mil reais).

Já na madrugada de sábado (23), a Força Tática em patrulhamento pela cidade prendeu o cidadão conhecido como o maior traficante de drogas do município de Buri, e também o apontado como proprietário das drogas apreendidas no dia anterior, J.R. que já estava procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

J.R. foi capturado no bairro Mariazinha e em diligências à uma chácara na qual ele tinha posse das chaves, foi localizado diversos maquinários para embalar e armazenar droga, além de uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre 380. J.R. era tido como uma ligação local do crime organizado, além disso, tinha pretensões políticas no município de acordo com o informado pela Polícia Militar.