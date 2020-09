Polícia Militar prende traficante com droga escondida em curativo na perna

Por volta das 21 horas de sábado, dia 26, a Polícia Militar prendeu 03 (indivíduos) por Tráfico de Drogas na Vila Esperança em Itararé.

Durante o patrulhamento ostensivo, uma equipe da PM avistou um suspeito tirando um objeto da faixa que estava enrolada em sua perna e entregando a um indivíduo despertando assim a atenção para a atitude suspeita devido à alta incidência de traficância no local.

O indivíduo com mais dois comparsas foram abordados e na busca pessoal foram localizadas, com o averiguado, pedras de crack escondidas na faixa que estava envolta em uma de suas pernas.

Com os demais foram encontrados dinheiro em diversas notas, denotando ser fruto da venda de drogas, além de celulares.

Com apoio do Canil da Guarda Civil Municipal, na casa do rapaz abordado com a droga, o cão Zeus indicou que dentro do microonda havia mais uma certa quantia de crack, fracionada e embalada para venda.

Foram ainda localizados petrechos para preparação do entorpecente para ser traficado: lâminas e sacolés, e mais celulares. Os 03 homens foram presos, dois responderão o inquérito em liberdade e o que tinha a perna enfaixada com a droga permaneceu detido à disposição da Justiça.

A droga foi apreendida para perícia e incineração.

Os celulares serão periciados para investigações.