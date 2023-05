Na quinta-feira (18), a Polícia Militar de Itapeva prendeu uma mulher que estava praticando diversos furtos em lojas do Centro da cidade.

De acordo com os policiais, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma loja de presentes e pelo local levantou as características da suspeita.

Os policiais então realizaram um patrulhamento preventivo pelas proximidades da Prefeitura e localizaram a mulher de 34 anos e em sua companhia uma adolescente de 16 anos.

Ao realizar a abordagem os policiais localizaram com a mulher uma sacola com diversos produtos, entre eles da Empório Presentes, da Pernambucanas e mix Biju.

Ao ser questionada a mulher teria confessado aos policiais que o material era produto de furto.

Diante da situação, foi dado voz de prisão em flagrante a mulher e as partes foram conduzidas a delegacia, onde o caso foi apresentado e a mulher ficou à disposição da Justiça.