Na noite de sexta-feira (05), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante patrulhamento pelo município de Capão Bonito, em apoio às demais equipes realizaram a abordagem de aproximadamente sete pessoas na via pública, e na bolsa de uma mulher foi localizado quarenta e oito micro-tubos com cocaína, a qual assumiu a propriedade.

Diante do fato, a mulher foi presa e conduzida ao Plantão Policial, permanecendo recolhida à disposição da Justiça.