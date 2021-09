Polícia Militar prende indivíduos por tentativa de homicídio, porte de arma e tráfico de drogas

Na noite deste domingo (26), a Polícia Militar prendeu quatro homens após solicitação para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio pelo Bairro Campina de Fora, em Ribeirão Branco.

De acordo com os policiais, ao se dirigirem para o local, acabaram avistando um veículo com as características passadas pelas testemunhas que teria sido usado para fuga do autor dos disparos contra a vítima.

O veículo foi abordado em uma estrada no Bairro Caçador Medeiros, nele estavam quatro indivíduos. Ao realizar revista no carro os policiais localizaram mais de 1 quilo de maconha,118 pedras de crack 385 eppendorfs de cocaína e 530 eppendorfs vazios. Além disso, foram encontrados 47 munições de pistola 9mm, 1 carregador de pistola 380 e um revólver calibre 38.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos indivíduos e encaminhados para o Plantão Policial de Itapeva onde a prisão foi ratificada. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.