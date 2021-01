Polícia Militar prende indivíduo por tráfico de drogas em Itararé

Equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento ostensivo na tarde desta terça-feira (19), pela Vila Novo Horizonte, em Itararé, quando pela Rua Carmine Angelucci, próximo de uma casa com denúncias de tráfico, avistaram dois indivíduos, que ao notarem a aproximação da viatura empreenderam fuga.

Um dos indivíduos conseguiu evadir-se pelo fundo tomando destino ignorado, porém uma equipe conseguiu deter um dos suspeitos que trazia consigo maconha e um aparelho celular

Os PMs realizaram uma busca no local, um imóvel inabitável e localizaram balanças digitais de precisão e embalagens plásticas para acondicionar cocaína.

No quintal ainda foram encontradas diversas porções de maconha e embalagens com cocaína, prontas para a venda.

A droga e os aparelhos eletrônicos foram apreendidos e o homem detido recebeu voz de prisão e permanece à disposição da Justiça.