Na quarta-feira (09), a Polícia Militar de Ribeirão Branco prendeu um indivíduo procurado pela Justiça por falta de pagamento da pensão alimentícia.

De acordo com os policiais, ao realizar patrulhamento pelo município, se depararam com o homem em frente a sua residência discutindo com sua ex-esposa. Diante da cena, os policiais resolveram abordar o casal e ao realizar revista pessoal nada de ilícito foi encontrado.

Já na pesquisa criminal os policiais descobriram que o homem era procurado pela Justiça. Os policiais deram voz de prisão ao indivíduo e encaminharam ao Plantão Policial de Itapeva.

Pelo Plantão o delegado determinou a prisão em flagrante do homem, que tinha em seu desfavor um mandado de prisão por conta do não pagamento da pensão alimentícia.