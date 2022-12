No final da tarde de sexta-feira (23), a Polícia Militar de Itapeva foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça na Vila São Camilo.

De acordo com os policiais, ao serem informados de que pelo bairro um indivíduo estava ameaçando uma pessoa com uma arma de fogo, se deslocaram para a vila e neste deslocamento foram informados que o autor da ameaça havia deixado o local em um veículo Siena da cor prata. Diante das características do carro, os policiais avistaram o suspeito que ao perceber a aproximação da viatura empreendeu fuga.

Os policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram abordar o veículo em seguida. No interior do carro os policiais encontraram uma pistola 9 milímetros e dois carregadores, em um deles quatro munições ainda intactas. Ao consultar o número de série do armamento foi descoberto que a arma foi furtada na cidade de Buri e que a mesma pertencia a um Guarda Municipal da cidade. Foi encontrado ainda um aparelho celular pertencente a vítima da ameaça com outro homem que acompanhava o indivíduo, que estava cometendo as ameaças.

Diante da situação, foi dado voz de prisão aos homens e encaminhados até ao Plantão Policial, onde o delegado responsável determinou a prisão em flagrante do autor das ameaças por Porte Ilegal de Arma de Fogo, Receptação, Ameaça e Violência Doméstica. Já o homem que acompanhava o detido foi liberado após ser ouvido pelo delegado.