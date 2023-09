Na sexta-feira (15), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, foram acionados para atendimento de ocorrência de desinteligência pelo município de Capão Bonito. No local a vítima relatou que ao chegar na residência encontrou seu amasio bêbado e que foi agredida.

A equipe tentou diálogo com o homem, mas sem sucesso, pois se encontrava agressivo, ameaçando a esposa e desacatando os policiais. Diante do fato, o homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial, permanecendo recolhido à disposição da Justiça.