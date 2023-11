No domingo (19), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados para atendimento de ocorrência de agressão no município de Capão Bonito. No local a vítima relatou que havia sido agredida pelo namorado durante um desentendimento. A vítima foi socorrida até o Pronto-Socorro, apresentando hematomas no rosto e braços.

Diante do fato, o homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial, permanecendo recolhido à disposição da Justiça.