Na quinta-feira (13), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante ponto de estacionamento próximo a um posto de combustível pelo município de Itararé, visualizaram um indivíduo que ao notar a presença da equipe policial retornou de maneira repentina, saindo correndo, dispensando uma mochila em uma residência. Realizado a abordagem, foi localizado no interior da mochila 0,048 kg de cocaína, 0,288 kg de cocaína e diversas embalagens plásticas vazias. O homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu recolhido à disposição da Justiça.