Polícia Militar prende homem por disparos de arma de fogo em via pública

Na noite deste domingo (09), a Polícia Militar de Taquarivaí foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo pelo Centro do município.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, houve uma solicitação via 190 de que durante uma desinteligência entre casal foi ouvido um barulho de arma de fogo.

Chegando ao local os policiais falaram com os vizinhos que disseram ter visto um indivíduo com uma arma de fogo e que o mesmo teria efetuado alguns disparos na via pública e em seguida retornado para sua residência onde sua esposa estaria.

Os policiais então tentaram contado com o homem que chegou a aparecer na janela, mas voltou para o fundo da residência. Preocupados com o que poderia acontecer com a esposa do indivíduo, os policiais decidiram entrar na casa, para isso usaram escudo balístico para se precaver de uma eventual reação do morador.

Apesar da situação tensa, o homem não reagiu e ao ser questionado contou que a esposa não estava na casa, ao fazer busca pelo local os policiais encontraram somente a arma usada pelo indivíduo instantes antes da invasão a casa. Questionado sobre a espingarda, o indivíduo informou que comprou a arma por R$ 400 e que a mesma serviria para se proteger de pessoas que estavam o ameaçando e que por isso saiu na rua disparando a arma.

Diante dos fatos o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de Itapeva onde foi elaborado boletim de ocorrência de posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, permanecendo o autor dos delitos a disposição da Justiça.