No sábado (09), Policiais Militares do 54° Batalhão de Polícia Militar do Interior durante patrulhamento pelo município de Guapiara, foram solicitados por um indivíduo, o qual informou que seu pai havia disparado arma de fogo em sua residência. Os Policiais deslocaram ao local do fato, onde a esposa do homem confirmou os disparos e que foram feitos durante uma discussão entre os dois, o homem foi abordado e em sua cintura foi localizado um revólver Taurus cal. 38 com três munições intactas e duas deflagradas.

Diante do fato, o indivíduo foi preso e conduzido ao Plantão Policial, permanecendo recolhido à disposição da Justiça.