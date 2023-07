Na segunda-feira à noite (17), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, foram acionados para atender uma ocorrência de desinteligência no município de Capão Bonito.

No local, a solicitante informou que se tratava de descumprimento de medida protetiva, onde seu ex marido, havia pulado o muro da residência, e após, levado seu filho de três anos consigo.

Os policiais militares iniciaram patrulhamento e localizaram o indivíduo com a criança no colo, o qual foi preso e conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu recolhido a disposição da Justiça e a criança devolvida à sua genitora.