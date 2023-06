Na tarde de domingo (25), Policiais Militares durante operação de fiscalização de trânsito pelo município de Ribeirão Branco, abordaram uma motocicleta e ao consultar o número de chassi e motor foi verificado que estavam suprimidos, e o emplacamento com dados de outra motocicleta registrada no Estado do Paraná. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e conduzido ao Plantão Policial, permanecendo à disposição da Justiça e a motocicleta recolhida ao Plantão Policial.