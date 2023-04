Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar de Ribeirão Branco nesta segunda-feira (03).

De acordo com os policiais que realizaram a prisão, uma guarnição fazia patrulhamento pelo Bairro Itaboa, na zona rural do município quando avistou um indivíduo que estava com mandado de prisão por tráfico de entorpecentes.

Os policiais então abordaram o homem e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Ao deslocarem-se para a residência onde o procurado morava com seu irmão, os policiais foram liberados para entrar na casa onde encontraram uma espingarda calibre 28 com sete cartuchos deflagrados, que seria de propriedade do irmão do detido.

Diante dos fatos, os irmãos foram conduzidos até Distrito Policial de Itapeva, onde permaneceu o procurado à disposição da Justiça e seu irmão após ser ouvido foi liberado e responderá em liberdade pelo crime de posse de arma de fogo.