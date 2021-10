Polícia Militar prende dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo, extorsão e porte de drogas

Na sexta-feira (08), durante patrulhamento a Força Tática, foi acionada via COPOM, sobre ocorrência de averiguação pela rodoviária, informando que um indivíduo estaria sendo ameaçado por outra pessoa, a qual estaria portando uma arma de fogo.

Os policiais realizaram então patrulhamento com vistas pelas proximidades do terminal rodoviário e visualizado dois indivíduos, sendo que um deles, já conhecido nos meios policiais e morador do bairro Agrovila envolvido em diversos crimes.

Ao realizar a abordagem e feito busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado com o suspeito ou com a vítima, indagados o motivo pelo qual se encontravam ali, a vítima respondeu que estava sendo ameaçado pelo suspeito, que estaria exigindo certa quantia em dinheiro ou então seria levado por ele e outro indivíduo que estaria próximo do local em uma caminhonete.

Devido a informação, os policiais realizaram buscas nas proximidades e foi localizado um veículo Saveiro na cor vermelha, e próximo estava outro indivíduo identificado que indagado sobre o automóvel de início respondeu que não tinha conhecimento, porém, após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado apenas uma chave veícular e que devido a isso acabou por admitir que o veículo era de sua propriedade, realizado a busca no veículo onde foi encontrado atrás do banco do motorista sob a bateria 01 revólver cal.32, municiado com 6 cartuchos intactos, e atrás do banco do passageiro 02 pedaços de madeira(porretes),

Indagados a respeito da arma de fogo, ambos alegaram desconhecer a existência da arma. Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos indivíduos. Já no Plantão Policial durante busca pessoal minuciosa em um dos indivíduos foi localizado em suas meias, 03 eppendorfs cocaína e 02 pedras crack.

O delegado responsável ao tomar ciência dos fatos elaborou boletim de ocorrência de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido/extorsão/porte de drogas. Os dois suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.