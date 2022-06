Na madrugada desta quarta-feira (29), a Polícia Militar realizou a prisão de um criminoso que efetuou um furto no Lar Vicentino de Itapeva.

O homem estava transitando a pé usando uma mochila nas costas quando foi abordado pelos policiais militares, os quais constataram que as características eram iguais ao do indivíduo que havia praticado o furto no Lar Vicentino alguns momentos atrás. Após ser verificada sua mochila, foram localizados vários objetos em seu interior, sendo constatado se tratar dos produtos furtados.

O autor, que, durante a madrugada havia arrombado e entrado no asilo, confessou o fato. Após contato com o funcionário do Lar Vicentino, todos os objetos encontrados foram reconhecidos como de propriedade da entidade.

O criminoso foi preso em flagrante e permaneceu a disposição da justiça.