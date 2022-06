Na manhã de quinta-feira (09), dois indivíduos armados de faca invadiram uma loja no Centro de Itapeva e roubaram celulares das funcionárias e roupas do estabelecimento.

Na fuga os indivíduos entraram em um veículo, que acabou sendo identificado e diante das características e placas do carro a Polícia Militar iniciou uma busca pelos suspeitos que durou até o período noturno onde uma equipe de Força Tática conseguiu localizar o veículo.

Ao realizar a abordagem no veículo os policiais verificaram que dentro estava um casal, e repararam que a mulher estava vestindo uma blusa que havia sido subtraída da loja, o que aumentou ainda mais a suspeita sobre o casal.

Ao realizar buscas no carro, foi encontrado o restante dos objetos, celulares e roupas com etiquetas, todos produtos do crime.

Diante da situação, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial onde o delegado responsável ratificou a voz de prisão. Ainda segundo levantado por nossa equipe, nas gravações do roubo é possível ver que uma mulher estava na direção do veículo que deu fuga aos autores do roubo.