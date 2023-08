Na quinta-feira (17), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante patrulhamento pelo município de Capão Bonito/SP, visualizaram um indivíduo saindo de uma residência, acompanhado de um homem, o qual correu ao visualizar a viatura. Ao tentar retornar para o interior da casa, o indivíduo foi abordado juntamente com uma mulher que estava no interior da residência e em buscas pelo local foi localizada a quantidade de dezesseis pedras de crack, três porções de maconha, uma porção de cocaína, dois aparelhos celulares e R$ 212,75 duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos em dinheiro trocado. Diante do fato, o casal foi preso e conduzido ao Plantão Policial, permanecendo recolhidos à disposição da Justiça.