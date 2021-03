Polícia Militar prende bandido que praticava roubo e furto em Itapeva

Na tarde de terça-feira (16), a Polícia Militar de Itapeva prendeu um indivíduo que estava praticando roubos e furtos na cidade.

O homem já conhecido nos meios policiais foi detido no Centro de Itapeva. De acordo com os policiais que realizaram a prisão, as equipes tomaram conhecimento de que um sujeito havia furtado uma lanchonete no período da manhã e diante das imagens da câmera de monitoramento, reconheceram o homem. Houve ainda a informação que o mesmo indivíduo havia furtado uma farmácia no dia anterior.

Diante disso, realizaram patrulhamento pela cidade até encontrar o suspeito. Com o homem fora encontrados R$ 72 em dinheiro.

O indivíduo foi encaminhado para o Plantão Policial onde um policial militar informou que o detido teria tentado roubar uma mulher próximo a Caixa Econômica Federal, que chegou a dar uma rasteira na vítima, porém, ela conseguiu fugir a tempo de evitar o crime. A mulher foi acionada e reconheceu o detido como autor da tentativa de roubo.

Com as imagens, os reconhecimento e os relatos das vítimas o delegado determinou a prisão do homem que permanece à disposição da Justiça.