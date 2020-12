Policia Militar prende autor de roubo que esfaqueou a vítima em Itararé

Na tarde de terça-feira (08), um indivíduo foi preso em flagrante pela Polícia Militar, em Itararé logo após cometer um roubo no município.

O crime havia acontecido contra um idoso que teve a casa invadida pelo infrator na Rua Altimino Solto no Jardim Paulicéia e subtraído a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais). Durante a ação delituosa, o criminoso desferiu um golpe de faca contra a vítima, que precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Em patrulhamento pelo bairro a PM encontrou um homem que tentou fugir ao ver a viatura policial. O suspeito resistiu à abordagem, mas foi detido e acabou confessando o crime indicando a localização de parte dos valores que havia roubado. O dinheiro foi encontrado em um local de mata, porém apenas R$ 300,00 (trezentos reais).

O autor do delito, já conhecido nos meios policiais, com condenações penais, recebeu voz de prisão e está à disposição da Justiça.