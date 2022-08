A Polícia Militar prendeu na noite desta quarta-feira (03), o homem acusado de ter tentado matar sua ex-companheira e assassinar o irmão dela.

O crime, que foi registrado em Ribeirão Branco na noite de terça-feira (02), acabou deixando a família das vítimas em pânico, uma vez que o indivíduo ameaçou os familiares da ex-companheira e desapareceu.

Já durante o dia, os policiais receberam a informação que o homem estaria em Itaberá e assim, um dos policiais de Ribeirão Branco encaminhou a foto do homicída para os colegas de lá.

Com a foto do homem em mãos os policiais saíram a procura do acusado e cerca de 10 minutos depois conseguiram deter o sujeito.

O indivíduo foi encaminhado para o Plantão Policial de Itapeva. Como havia uma informação de que a vítima ex-companheira do acusado havia entrado em óbito, o delegado responsável entrou em contato com a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva onde a informação foi negada e até o momento da finalização desta matéria a mulher permanecia na UTI em estado grave.

Nossa equipe presenciou o momento em que a comandante do 54º BPM/I de Itapeva, Tenente Coronel Adriana Duch elogiou a ação dos policiais que após interação entre as equipes, rapidamente detiveram o indivíduo.

De acordo com as informações a ex-companheira do acusado sofreu mais de 30 golpes de facão, já seu irmão teve o rosto desfigurado devido aos golpes de um soco inglês, o que levou a morte dele.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares da vítima e votos de força para a recuperação da moça.