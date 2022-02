A Polícia Militar de Ribeirão Branco localizou neste sábado (19) um idoso que estava desaparecido há quatro dias desde que deixou sua casa no município da Barra do Chapéu.

De acordo com os policiais, houve uma solicitação de um cidadão de que havia um indivíduo dentro de sua residência pelo bairro da Raia. Chegando ao local o homem já não estava mais por lá. De posse das características do indivíduo os policiais acabaram encontrando o idoso acessando uma estrada rural e ao falar com ele, notaram que estava desorientado.

Ele informou aos policiais com certa confusão o seu nome e falando que morava em Apiaí e depois dizia que era na Barra do Chapéu. O idoso falou ainda que estava com fome. Diante disso os policiais encaminharam o mesmo para um centro de acolhimento para alimentá-lo, enquanto pesquisavam informações sobre seus familiares.

Os policiais conseguiram informações de que a família de Ivan Pontes Duarte o procurava há quatro dias.

Depois de serem contatados os familiares deslocaram-se até Ribeirão Branco para levar o idoso de volta para casa e informaram que o mesmo sofre de Alzheimer, agradecendo a Polícia Militar pelos esforços tanto em encontrar Ivan como os que cuidaram dele até localizar a família.