Neste sábado (18), a Polícia Militar localizou 350 tijolos de cocaína em um helicóptero em Buri.

As equipes de policiamento do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior de Itapeva receberam informações da Polícia Federal sobre um helicóptero carregado com cocaína que saiu do Paraguai com destino a Buri, onde a droga seria entregue.

Com o apoio do helicóptero Águia foi possível localizar a aeronave em uma área rural do município já pousada e indivíduos realizando o transbordo da droga.



Os criminosos ao perceberam a ação da polícia fugiram para uma região de mata fechada, mas as drogas, o helicóptero e veículos foram apreendidos.

De acordo com a Polícia Militar as equipes seguem nas buscas dos criminosos. A ocorrência foi encaminhada para Polícia Federal de Sorocaba.