Na quinta-feira à noite, 9 de novembro de 2023, a Polícia Militar celebrou a primeira turma de formandos do PROERD (Programa de Resistência às Drogas e à Violência) em uma emocionante cerimônia que reuniu a comunidade escolar do município de Itaberá, bem como os amigos e familiares de 104 crianças provenientes das Escolas Estaduais Agrovila III, Engenheiro Maia, Doroty David Muzel e Bairro Tomé. Esta conquista foi celebrada com grande alegria e entusiasmo.

O evento contou com a presença da Comandante do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior – Tenente Coronel PM Adriana Duch Machado, juntamente com o o Presidente da Câmara de Vereadores – Sr Pedro Geraldo Novaes de Macedo, a Secretária Municipal da Educação – Sra Alexandra da Silva, a Dirigente de Ensino – Sra Carla Ceriane, o Supervisor de Ensino- Sr Otávio Maia, o Subcomandante do Batalhão – Major PM Carneiro, o Major PM Sampaio – Coordenador Operacional do Batalhão, o Comandante da 3ª Companhia – Capitão PM Lima e o Comandante do 2° Grupamento de Polícia – Sargento PM Jessé.

O evento contou com a brilhante participação do Projeto GURI que encantou a todos com sua melodia e performance cativante.

O PROERD é um programa de educação preventiva que foi cuidadosamente desenvolvido para crianças do 3º e 5° anos do ensino fundamental. As aulas foram ministradas pelo Cabo PM Alã, devidamente qualificado e apoiado por uma cartilha didática. Essa missão contou com a colaboração ativa dos professores, que desempenharam um papel essencial na transmissão dos princípios propostos, com o objetivo de manter as crianças longe desses males.

O sucesso do programa é resultado da harmoniosa participação da Escola, Família e Polícia Militar, fortalecendo os laços em prol de um futuro mais seguro e promissor para toda a comunidade.