No início da noite desta quinta-feira (27), a Polícia Militar de Itapeva teve êxito em encontrar uma motocicleta furtada no Centro do município durante a manhã do mesmo dia.

De acordo com os policiais, ao tomar ciência do ocorrido às equipes de policiamento realizou buscas pela cidade com vista à motocicleta e no início da noite acabaram adentrando em uma área de mata pela Vila São Benedito onde encontraram uma construção de uma creche abandonada.

Ao verificar o local os policiais encontraram a moto em um dos cômodos da construção.

Os policiais então entraram em contato com a proprietária da motocicleta que foi até o local levando a chave da moto.

A vítima e a moto foram encaminhadas ao Plantão Policial onde o delegado responsável determinou a elaboração de boletim de ocorrência de auto localizado e a devolução da motocicleta para a vítima.