Polícia Militar em ação

*Flagrante de Tentativa de Furto Qualificado*

Na madrugada desta terça-feira (24), a Polícia Militar foi acionada para atender um solicitação para averiguar um possível furto em andamento pela unidade de saúde do Bairro Morada do Bosque, quando adentraram no bairro os policiais visualizaramo dois indivíduos que ao notarem a presença da PM tentaram fugir correndo, porém foram abordados e na busca pessoal nada de ilícito foi localizado com eles.

Em seguida juntamente com as outras equipes foi verificado a unidade de saúde que estava com o alarme disparado e com as luzes acesas, sendo que não haviam sinais de arrombamento.

Os policiais ainda estavam averiguando o local quando apareceu um homem informando que estava em sua residência e viu quando dois indivíduos adentram em seu quintal e em seguida se evadiram. Os policiais verificaram o quintal da vítima e na calçada do lado de fora haviam algumas ferramentas e do lado de dentro do portão também estava uma serra elétrica e uma extensão separadas para serem subtraídas.

Diante disso os indivíduos, sendo um deles menor, a vítima, e as ferramentas foram encaminhadas ao Plantão Policial, onde foi elaborado Flagrante de Tentativa Furto Qualificado e o maior permaneceu preso a disposição da Justiça aguardando audiência de custódia e já o menor Natã liberado para sua genitora.