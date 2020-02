Polícia Militar e Guarda Municipal realizam operação de volta às aulas

A Polícia Militar e GCM de Itapeva realizaram na quarta-feira (05), a “Operação Integrada Voltas às Aulas”, que funciona por meio de policiamento ostensivo, no entorno das escolas e bloqueios a fim de proteger as pessoas e os bens, tanto dentro quanto no entorno das escolas, com vistas a uma melhoria da qualidade de vida e maior percepção de segurança daquela comunidade escolar.

De acordo com o divulgado a Polícia Militar em Itapeva realizará durante todo o mês de fevereiro a “Operação Integrada Volta às Aulas”. Para a ação, a Patrulha Escolar conta com o reforço dos integrantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), Patrulha Rural, efetivo administrativo e efetivo da Guarda Municipal os quais fazem o policiamento em torno das escolas e dão assistência a toda a comunidade escolar. Como parte da operação, os policiais militares distribuem panfletos com dicas de segurança, aos alunos.

O projeto é uma forma de interação com os estudantes e esclarece dúvidas sobre segurança, além de alertá-los sobre os riscos de ações criminosas próximas do educandário, como, por exemplo, o uso e o tráfico de drogas. Os policiais militares também fazem contato com pais, direção e corpo docente das escolas, dentro do Programa Vizinhança Solidária Escolar, formando grupos de “Whatsaap” estreitando ainda mais os laços e reforçando a parceria Comunidade-Polícia Militar é a propagação da cultura da paz.

O Capitão Vilmar Duarte Maciel Comandante da 1ª Cia PM de Itapeva da dicas para os motoristas e pedestres no perímetro escolar:

– Aos estudantes, atravesse sempre na faixa de pedestre, pois é mais seguro;

– Nunca deixe as crianças desembarcarem no meio da rua;

– Lugar de pedestre é no passeio. Evite acidentes;

– Não pare no caminho das outras pessoas para não atrapalhar a passagem;

– No carro, use sempre o cinto. O cinto de segurança reduz em até 50% o risco de lesões graves ou fatais e deve ser usado tanto nos bancos da frente quanto nos bancos de trás, mesmo em trajetos curtos;

– Use o cinto de segurança corretamente, por cima do ombro, nunca no pescoço ou debaixo do braço;

– As gestantes devem usar sempre o cinto, abaixo da barriga. Ele protege a mãe e o bebê;

– Crianças menores de 10 anos devem, sempre, viajar no banco de trás do veículo. De 0 a 1 ano, no bebê conforto;

– Nunca pare ou estacione em fila dupla nem nas faixas de pedestre;

– Não estacione em esquinas, passeios, portas de garagens, vagas reservadas para pessoas com deficiência e para idosos, pontos de ônibus ou de táxis, ou em outros locais proibidos;

– Não fale ao celular enquanto estiver dirigindo;

“Nós desejamos um excelente retorno as aulas as nossas crianças e jovens no caso de emergência ligue 190 Polícia Militar e 193 Corpo de Bombeiros”. Finaliza Maciel.