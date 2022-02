Nesta última terça-feira-feira dia 8 de fevereiro, a Polícia Militar, através do 54º Batalhão de Polícia Militar Interior, em parceira com a Diretoria de Ensino Região de Itapeva realizou uma reunião do Programa Vizinhança Solidária Escolar (PVSE) envolvendo as Diretorias de Ensino (DE) de Apiaí, Itapeva e Itararé, que foram mobilizados e aderiram ao PVSE.

A reunião foi aberta pela Tenente Coronel PM Duch, Comandante do Batalhão, e Professor Dorival Dirigente de Itapeva, o Programa foi apresentado pelo Cap PM Maciel, com presença da Sra Ana Paula Dorini Santos dirigente de ensino de Apiaí, Giovana Casagrande supervisora de ensino, Torquato Raimundo Júnior dirigente de ensino de Itararé, José Netto (Conviva/Itapeva), Márcio Nunes da Cruz supervisor de ensino, Liliana Mendes do Núcleo Pedagógico, Otávio Maia ( Conviva/ Apiai), Cap PM Ratti Cmt da 1ªCia PM Itapeva, Cap PM Airton Cmt 2ª Cia PM Capão Bonito, Cap PM De Paulo Cmt 3ª PM Itararé e Nidia Cristaldo Couso Assessora Técnica Gabinete da Secretaria da Educação do Programa CONVIVA SP.

O PVSE realizado pela Polícia Militar em parceria com Secretaria de Educação Estadual utilizando medidas de prevenção primária e trabalho em rede, propícias mudanças comportamentais traz grandes benefícios de redução de incidência criminal melhorando a sensação de segurança da Comunidade Escolar.

Nos últimos anos a região de Itapeva se destaca na aproximação entre a Comunidade Escolar e a Polícia Militar.