Polícia Militar e Corpo de Bombeiros distribuem 1 tonelada e meia de mantimentos

Policiais militares e do Corpo de Bombeiros de Itapeva realizaram a entrega de cestas básicas à famílias atingidas pela crise do Covid-19 no município.

A ação ocorreu após uma campanha junto a população itapevense, onde os quartéis das duas instituições estiveram abertos para receber donativos que foram repassados a quem necessitava neste sábado (16).

Em sua página do Facebook o 54°BPM/I divulgou uma nota sobre a ação solidária. Confira:

Uma tonelada e meia de amor: que a solidariedade seja constante

Mesmo com o distanciamento social advindo do COVID-19, a Polícia Militar não parou nem por um instante em bem cumprir sua missão de garantir a segurança pública paulista. Também atenta às famílias mais vulneráveis nesse difícil momento, foi desencadeada uma campanha de doação de mantimentos junto à comunidade de Itapeva/SP.

As sedes do 54° Batalhão de Polícia Militar do Interior e do Corpo de Bombeiros abriram suas portas e serviram como pontos de coleta dos donativos que os cidadãos itapevenses, das zonas urbana e rural, traziam com tanto carinho e consciência de solidariedade.

Na manhã de 16 de maio de 2020 a alegria e satisfação estampadas nos rostos dos policiais militares permaneceu escondida atrás das máscaras, mas a emoção em destinar uma tonelada e meia de alimentos não perecíveis jamais será esquecida. Também foi possível montar diversos kits de higiene. As viaturas saíram na distribuição das cestas básicas que foram destinadas às famílias que estão sofrendo com os impactos negativos por conta da pandemia.

A Polícia Militar agradece a todos os parceiros, voluntários e doadores que participaram desse ato de amor. Juntos somos muito mais fortes!