Há cerca de três dias as redes sociais e os aplicativos de mensagens dos moradores de Itapeva estão recebendo informações sobre um possível estuprador pelas ruas do município.

De acordo com as mensagens, o suposto criminoso estaria utilizando um carro branco e procurando vítimas vulneráveis pelas ruas da cidade.

Logo as mensagens viralizaram e causaram apreensão aos munícipes e diante desta situação, a Polícia Militar divulgou uma nota sobre o caso.

Na nota, a PM informa que o caso está sendo investigado pelo órgão responsável e confirmou apenas um caso de ato obsceno pelo Jardim Europa, que também está sendo investigado.

As autoridades pedem que se a população verificar qualquer movimento suspeito entre em contato com a polícia pelo telefone 190 e deixe que os policiais realizem a abordagem ao suspeito. Até o momento ainda não há informações de estupro relacionado ao caso.

Confira na imagem a nota encaminhada pelo 54° Batalhão da Polícia Militar do Interior.