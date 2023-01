Um adolescente foi detido pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (12), depois de ser encontrado na residência onde mora, alguns pés de maconha.

A ocorrência se deu a partir do momento em que uma equipe da PM realizava patrulhamento pela Rua São Benedito no bairro de mesmo nome. Ao passar próximo a uma residência os policiais escutaram um pedido de socorro e assim pararam a viatura para averiguar o que estava ocorrendo.

A proprietária da residência autorizou a entrada dos policiais no local e assim que entraram no quintal visualizaram algumas plantas e desconfiados foram verificar as plantas e acabaram descobrindo que algumas se tratavam de pés de maconha. O filho da proprietária da casa assumiu ser o dono das plantas e com isso acabou sendo detido pelos policiais.

Ao verificar quem tinha realizado o pedido de socorro, os policiais descobriram se tratar de um idoso com Alzheimer e que o pedido era somente devido a situação de saúde do homem.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam o adolescente e os pés de maconha para o Plantão Policial onde o caso foi registrado e o jovem permaneceu à disposição da Justiça.