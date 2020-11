Polícia Militar de Nova Campina prende homem por porte ilegal de arma de fogo

Autor teria efetuado disparos em via pública

Na noite deste domingo (15), policiais militares de Nova Campina receberam uma denúncia anônima sobre um indivíduo armado que se encontrava pela Avenida João Cardoso de Almeida, próximo ao campo municipal, comemorando a vitória de um determinado partido político.

Segundo a denúncia o suspeito estaria de posse de uma arma de fogo e teria efetuado um disparo pela via. O homem estaria ainda na condução de um veículo gol prata, e que logo após efetuar o disparo tomou destino ignorado.

De posse dessas informações e com as características detalhadas das vestes do cidadão, a equipe seguiu no patrulhamento com vistas, quando pela Rua José Maria de Araújo, Centro, o veículo foi localizado e seu motorista abordado e submetido a busca pessoal, porém, nada de ilícito foi localizado. Já na revista veicular foi localizado no assoalho, ao lado do banco do condutor, uma garrucha de fabricação artesanal, calibre 22, desmuniciada.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante delito, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, e foi conduzido ao Plantão Policial de Itapeva para as providências.