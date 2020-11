Polícia Militar de Itararé apreende adolescentes e drogas na Vila Novo Horizonte

Por volta da 00h, deste dia 6 de novembro, policiais militares e o canil da GCM apreenderam dois adolescentes e drogas na Vila Novo Horizonte, em Itararé.

Durante patrulhamento preventivo, pelo bairro conhecido pela prática do comércio de entorpecentes, na rua Dona Davina Melo Monteiro, uma guarnição avistou um jovem, saindo de um local e que ao notar a presença da equipe mostrou desconforto e certo nervosismo, motivando a abordagem policial.

Na busca pessoal foram encontrados R$ 219 (duzentos e dezenove reais) e no local onde acabara de sair foram encontradas quarenta e quatro sacolés contendo um pó branco, aparentando ser cocaína.

Com outro rapaz que estava o acompanhando nada de ilícito foi localizado na abordagem.

O canil da GCM fez uma inspeção nas imediações e a cadela farejadora Asiah, encontrou tabletes de maconha ao redor dos abordados, sendo que uma das porções já se encontrava fracionada para o tráfico.

Os responsáveis pelos adolescentes foram localizados e a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

Os menores responderão inquérito policial de ato infracional.

A droga e o dinheiro foram apreendidos para perícia e investigações.