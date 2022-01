Na tarde desta sexta-feira (14), a Polícia Militar de Itapeva prendeu dois indivíduos por roubo na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258.

De acordo com as informações, dois indivíduos roubaram uma senhora no Centro de Sengés através de ameaças com uma arma de fogo. Do local os bandidos levaram alguns pertences da vítima, além de um veículo Honda City.

Os sujeitos então seguiram sentido Itararé onde cometeram outro roubo, no Bairro Comodoro, em um estabelecimento comercial para poder abastecer o veículo e seguir sentido Itapeva.

Diante das informações levantadas pela PM paulista, foi localizado o veículo roubado já no pedágio de Itararé e devido a isso os policiais realizaram um cerco já no trevo que leva para Itaberá. Os indivíduos ainda tentaram fugir, mas acabaram capotando o carro no trevo de Bom Sucesso de Itararé.

Os policiais conseguiram deter os dois homens que também tentaram fugir a pé e os encaminharam para o Plantão Policial, onde as vítimas reconheceram eles e a ocorrência foi registrada com os bandidos sendo presos em flagrantes. Foi apreendido ainda um simulacro de arma de fogo e uma faca.