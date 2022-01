Polícia Militar de Itapeva prende indivíduo envolvido em morte de idoso em Araraquara

Na noite de sexta-feira (31), a Polícia Militar de Itapeva prendeu dois indivíduos após suspeitar de um deles ao realizar patrulhamento pelo Bairro Morada do Sol.

De acordo com os policiais, ao realizarem patrulhamento pela Avenida Armando Cavani, avistaram um indivíduo que agiu de maneira suspeita ao ver a viatura, o que motivou a abordagem ao rapaz. Com o indivíduo nada de ilícito foi encontrado, porém ao realizar pesquisa de seus dados pessoais foi descoberto que o mesmo era procurado pela Justiça pelo crime latrocínio praticado na cidade de Araraquara/SP, onde teria participado de um roubo que acabou com a morte de um idoso de 91 anos.

Diante dos fatos os policiais deslocaram-se para a residência do detido para pegar seus documentos, neste momento um outro sujeito ao perceber a chegada dos policiais saltou por uma sacada de aproximadamente 5 metros se jogando em um terreno baldio, mas foi alcançado e detido.

Na residência foi encontrada uma pedra bruta de maconha e diversas embalagens para armazenamento de drogas.

Os dois indivíduos foram encaminhados para o Plantão Policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência de Captura de Procurado/Porte de Entorpecentes. O procurado pelo Latrocínio ficou preso à disposição da Justiça.

Link da matéria do crime cometido em Araraquara, publicada pelo portal g1:

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/11/07/idoso-e-encontrado-morto-com-as-maos-amarradas-e-amordacado-em-araraquara.ghtml