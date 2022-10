A Polícia Militar de Itapeva apreendeu na sexta-feira (28), cerca de 90 quilos de maconha em uma propriedade rural do município.

De acordo com os policiais da ronda rural do 54° batalhão, ao realizar atrulhamento pela área rural do Bairro Mato Dentro, passaram em frente de um sítio, visualizaram um homem que capinava seu quintal e ao ver a presença da viatura saiu correndo em direção a uma área de mata fechada.

Os policiais então saíram da viatura e foram atrás do homem, porém não conseguiram detê-lo. Ao retornar para o local onde o indivíduo estava, se depararam com uma plantação de Cannabis Sativa, ou como é popularmente conhecida, maconha.

Diante da situação, a equipe pediu apoio dos demais policiais no intuito de localizar a pessoa que havia fugido. Enquanto os demais policiais faziam buscas nas imediações a equipe visualizou uma pessoa montado em um cavalo em uma plantação próxima da residência da propriedade, o homem foi questionado e se apresentou a equipe assumindo que a plantação era sua.

A Polícia Técnico-científica foi até o local e constatou a presença de 200 pés de maconha. Já na delegacia ao pesar as plantas, chegou-se ao total de 90 kg da planta in natura. O homem de 26 anos ficou preso à disposição da Justiça.

A ocorrência contou com o apoio da Guarda Civil Municipal.