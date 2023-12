Na quinta-feira (28), Policiais Militares da Força Tática do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante patrulhamento pelo município de Itapeva, avistaram um indivíduo em atitude suspeita em via pública, realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém ao pesquisar os antecedentes criminais foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor.

Diante do fato, o homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial, permanecendo recolhido à disposição da Justiça.