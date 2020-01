Polícia Militar apresenta balanço de 2019

A Segunda Companhia de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, sediada no município de Itapetininga e responsável pelo policiamento nas Rodovias SP-270 Rodovia Raposo Tavares, SP-127 Rodovia Francisco da Silva Pontes, SP-258 Francisco Alves Negrão, SP-255 Eduardo Saigh, entre outras na região, divulga os resultados operacionais de fiscalização de trânsito e ocorrências criminais do ano de 2019:

Fiscalização de Trânsito

No decorrer de 2019, tivemos 12.486 condutores submetidos a testes de etilômetro, do total de testes, tivemos 2.039 condutores flagrados dirigindo sob influência de álcool, correspondendo a um aumento de 20% em relação ao ano de 2018.

Embora o número de condutores autuados por embriaguez tenha aumentado, tivemos um total de 33 condutores que cometeram o crime de embriaguez ao volante, uma redução de 31% em relação a 2018.

Cinto de Segurança

O uso do cinto de segurança salva vidas em casos de acidentes, por isso, aumentamos a fiscalização nesse tipo de infração e em 2019 foram feitas 14.507 autuações pelo não uso do cinto de segurança e dispositivos de retenção, aumento de 15% em relação a 2018.

Ultrapassagens

Foram feitas 12.315 autuações de ultrapassagem em locais proibidos, aumento de 6% em relação a 2018. O condutor, ao cometer essa infração, potencializa o risco de colisão frontal, e esse tipo de acidente, aumenta o risco de morte das vítimas, sendo assim, o policiamento rodoviário também intensificou a fiscalização nesse tipo de infração.

Velocidade

O excesso de velocidade contribui muito para o aumento do índice de acidentalidade, pois quanto maior a velocidade do veículo, menor será o controle do condutor sobre o automóvel, por esse motivo a fiscalização foi direcionada para coibir tal infração, no decorrer do ano foram elaboradas 23.587 autuações, aumento de 6% em relação a 2018.

Celular

O uso do celular ao volante é outra infração que gera muitos acidentes, por isso, foram elaboradas 801 autuações, aumento de 19% em relação a 2018.

Vítimas Fatais

Toda a fiscalização realizada em 2019 pelo Policiamento Rodoviário, contribuiu para uma redução de 7,5% de vítimas fatais na área do 5°BPRv.

Ocorrências criminais

Em um comparativo com o ano de 2018, obtivemos:

Total de drogas apreendidas: 868 kg, aumento de 2793%.

Tivemos 11 armas de fogo apreendidas, aumento de 10%.

Ocorrências de contrabando: 10 ocorrências, aumento de 100%

Foram presos 33 indivíduos procurados pela justiça, aumento de 1000%

A intensificação no policiamento contribuiu para redução nos seguintes crimes:

Roubo de carga:

De 14 ocorrências em 2018 para apenas 02 em 2019, redução de 600%.

Furto de veículos:

De 12 ocorrências em 2018 para 11 em 2019, redução de 9%.

Roubo de veículos:

De 24 ocorrências em 2018 para apenas 05 em 2019, redução de 380%

