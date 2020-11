Polícia Militar apreende cerca de 28 mil maços de cigarros

A Polícia Militar de Itapeva apreendeu nesta quinta-feira (05), cerca de 28 mil maços de cigarros na Vila Aparecida, fruto de contrabando.

De acordo com os policiais, foi verificado que um veículo estava com uma carga de cigarros para ser descarregada em uma casa na Vila Aparecida. Ao realizar a abordagem os policiais notaram que o motorista já era conhecido por envolvimento no tráfico de drogas.

Ao questionarem a propriedade da carga, uma vez que os cigarros estavam sem nota fiscal, um homem que estava na residência assumiu a propriedade dos produtos. De acordo com os policiais o homem ainda autorizou que os policiais entrassem na casa onde foi encontrado mais caixas de cigarros.

O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba por se tratar de um crime federal, segundo os policiais a carga de cigarros apreendidos gira em torno de 28 mil maços.