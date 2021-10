Polícia Militar Ambiental resgata filhote de lobo Guará em situação de vulnerabilidade

Na manhã desta terça-feira (19), uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Itapeva realizou o resgate de um filhote de lobo guará (Chrysocyon brachyurus) que se encontrava em situação de vulnerabilidade na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP 258) KM 305, próximo a Fazenda Fratelli.

Aparentemente o filhote estava abandonado, uma vez que a equipe de policiamento ambiental fez incursão na mata nas proximidades e não encontrou vestígios da família do lobinho.

Os Policiais Ambientais então acionaram os médicos veterinários da empresa de recolha de animais para prestar os primeiros socorros, os quais afirmaram que o filhote estava bem, mas que seria necessário submetê-lo a exames mais complexos e hidratá-lo. Por esse motivo foi encaminhado àquela instituição até que o animal esteja em condições de ser devolvido ao seu habitat natural.

Em contato com o Sargento Américo, Comandante da Base Operacional da Polícia Militar Ambiental, ele nos explicou que o lobo guará é o maior canídeo silvestre da América do Sul, podendo atingir entre 20 e 30 quilos e chegar a 90 centímetros de altura, no Brasil, ele vive no Bioma Cerrado e que é considerada espécie vulnerável que está ameaçada de extinção, pois é duramente afetado pela constante expansão do agronegócio no bioma cerrado, atropelamentos, caça e doenças advindas dos cães domésticos.

O Comandante ainda nos explicou que como nossa região trata-se de um ecótono ou seja a transição de dois biomas, mata atlântica e cerrado, então a aparição de lobos guarás em fazendas e pequenas propriedades rurais está se tornando comum, pois em seu habitat natural não está havendo alimento suficiente, assim os lobos guarás buscam uma forma alternativa de se alimentar comendo galinhas e outros pequenos animais de criação.

O Sargento Américo adverte que se o animal for encontrado próximo as propriedades rurais nunca usem de agressividade contra o lobo-guará ou qualquer animal silvestre que seja, embora ele seja um animal classificado como não agressivo, ele estando acuado pode atacar, mas na verdade ele só quer se alimentar e voltar para a mata, assim caso haja dúvidas com relação a animais silvestres entre em contato com a Base da Polícia Militar Ambiental para qualquer esclarecimento por meio do telefone (15) 3522-0115. Lembrando que manter animais silvestres em cativeiro, praticar maus tratos contra animais silvestres ou caçá-los é crime ambiental.