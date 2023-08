A Polícia Militar Ambiental de Itapeva prendeu no domingo (20), um homem por Porte irregular de arma de fogo de calibre permitido.

De acordo com os policiais, a equipe realizava patrulhamento pelo Bairro Lagoa Grande para efetuar patrulhamento preventivo e pontos de caça com vista à caça ilegal e durante o patrulhamento deparou-se com um veículo ocupado por três indivíduos.

Ao realizar a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém durante busca veicular foi localizado no banco de trás; uma espingarda calibre 38 sem marca aparente; 09 munições calibre 38 intactos e 01 munição calibre 38 deflagrado.

Ao ser questionado o motorista respondeu ser o proprietário da arma e não ter documentos necessários.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante aos indiciados que juntamente com os objetos foram apresentados no Plantão Policial de Itapeva, onde o escrivão elaborou com base no ART. 14 da Lei do Estatuto do Desarmamento o registro de ocorrência de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido contra o motorista e arbitrado fiança de 01 salário mínimo que até o fim da ocorrência não foi honrada pelo indiciado, já os outros dois indivíduos foram ouvidos como testemunhas.