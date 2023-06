De uma forma pioneira a medida implantada alcançou em poucos dias resultados que alertam sobre a consciência ecológica, mas também virou motivo de comemoração por conter o lixo ao longo do rio.

No dia 05 de junho deste ano, em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente, a Polícia Militar Ambiental, em parceria com empresas com interesse na defesa do meio ambiente em Itapeva, realizou a instalação de uma “Ecobarreira” ou “Barreira Ecológica” no rio Taquari, na altura da ponte de acesso a empresa Maringá. Essa ecobarreira foi construída com garrafas pet envolto em rede confeccionada em material biodegradável de maneira sustentável com o propósito de reter todo material flutuante e poluente que por ventura fosse lançado irregularmente no curso do rio.

A exemplar iniciativa da Polícia Militar Ambiental da nossa região teve o objetivo de chamar a atenção de toda a comunidade itapevensee principalmente os moradores ribeirinhos do bairro Taquariguaçú em conscientizar sobre a importância de preservar o meio ambiente e principalmente um dos nossos principais cursos hídricos.

Na ocasião, o projeto da Polícia Militar Ambiental de Itapeva responsável pelo policiamento ambiental em dez municípios da região sudoeste paulista a qual foi recepcionada por outras instituições da iniciativa privada teve destaque em todos os meios de comunicação local por se tratar de um projeto pioneiro voltado a defesa do meio ambiente com destaque a retirada de material poluente de um dos nossos principais rios.

O projeto é de baixíssimo custo e de elevada função ambiental, a ecobarreira é um fator fundamental nos bairros próximos a comunidades lindeiras a cursos hídricos, ela contribui para várias coisas, além da questão da limpeza do rio, contribui sobremaneira para uma sociedade com direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, preservando para as presentes e futuras gerações.

Embora a implantação da ecobarreira seja justamente para chamar a atenção de moradores da comunidade para não descartar lixo doméstico no rio, a ação da Polícia Militar Ambiental da região de Itapeva tem o propósito de levar essa ação para outras comunidades ribeirinhas da nossa região.

Na sexta-feira (23), ocorreu a primeira retira de material flutuante da ecobarreira, a qual já estava instalada há 18 dias desde a semana do meio ambiente, o que surpreendeu foi a retirada da expressiva quantidade de material plástico flutuante e poluentes, incluindo muito poliestireno expandido (isopor) chegando a mensuração de dezenas de quilos.

Em contato com o 1º Sargento PM Américo, o mesmo expressou sua alegria em analisar que o projeto da Polícia Militar Ambiental da região de Itapeva foi bem sucedido promovendo cidadania de forma simples aos moradores de bairros próximos a cursos hídricos, indo ao encontro às metas operacionais e educacionais do 5º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, com sede em Campinas e que outros projetos ambientais educacionais estão a ser programados para ocasiões em que devemos enaltecer e proteger nosso meio ambiente.