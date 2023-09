A Polícia Militar Ambiental de Itapeva, prendeu nesta sexta-feira (15), dois indivíduos por Porte Irregular de Arma de Fogo de calibre permitido e por praticar ato de caça sem autorização.

O crime foi registrado na zona rural de Taquarivaí de acordo com os policiais, uma equipe recebeu denúncia de que havia pessoas caçando pela fazenda São Paulo sem autorização.

Ao deslocar-se até a propriedade e realizar patrulhamento, a equipe visualizou três indivíduos a beira do mato, todos com mochila e espingarda nas costas, com cerca de quatro cães, neste momento ao visualizarem a viatura, os indivíduos se evadiram para mata sendo acompanhados pelos policiais e após alguns metros foram detidos dois indivíduos, não sendo possível deter o terceiro.

Os policiais então descobriram que se tratava de um homem e um adolescente os indivíduos detidos e ao realizarem buscas pessoal no indiciado F.M.M. foram localizados os seguintes objetos; 01 espingarda calibre 20 marca Bereta municiada; 02 cartuchos recarregados sem marca aparente; 01 rádio comunicador; 02 facas e umalanterna.

Já com o adolescente P.E.F.R. foram localizados os seguintes objetos: 01 espingarda calibre 32 sem marca e número municiada; 05 cartuchos calibre 32 sem marca recarregados; 01 faca;01 rádio comunicador e umalanterna.

Os policiais contaram ainda que próximo a eles havia um saco que foi verificado e encontrado dentro dele um animal abatido se tratando de um javali. Questionadossobre os fatos, relataram não ter autorização para arma e caça.

Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante aos indiciados sendo apresentado os objetos e indiciados no Plantão Policial de Itapeva, onde o escrivão elaborou boletim com base no ART. 14 da lei do estatuto do desarmamento 10826/03 sendo arbitrado fiança de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que até o momento não foi honrado pelo indiciado, já o adolescente será liberado ao responsável.