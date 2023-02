No domingo (19), a casa da secretária de Desenvolvimento Social de Itapeva, Lucinha Schreiner, foi alvo de uma ação criminosa.

Pelo local quatro indivíduos acabaram furtando a casa da secretária que estava fora. Três dos homens invadiram a casa e furtando o local, já o quarto componente do grupo estava em um carro auxiliando na fuga dos comparsas.

Como a casa possui sistema de alarme os policiais foram acionados assim que o furto foi descoberto e começou então uma ação conjunta das forças policiais para encontrar os criminosos.

Se utilizando de sistemas de inteligências como o Detecta e de radares os policiais conseguiram levantar a placa do veículo e descobriram que o mesmo rodava direto por São Paulo – Capital e assim comunicaram os policiais da região metropolitana sobre o veículo suspeito.

Diante disso, a ROTA acabou abordando o veículo e encaminhou o suspeito que estava na condução do carro para a delegacia para prestar esclarecimentos, uma vez que além da placa do veículo bater com a que foi levantada do furto em Itapeva, também foram encontradas algumas vestimenta e um boné que bate com o que foi visto pelas câmeras de vigilância.

O suspeito disse que não tinha participado de crime algum, mas ao ser questionado sobre o veículo, disse ter emprestado o carro a um amigo. Como o prazo do flagrante já havia passado o homem foi liberado e agora a Polícia Civil investiga quem são os possíveis autores do furto.